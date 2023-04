Conheça as personagens lésbicas famosas dos games

A presença de personagens LGBTQIA+ nas produções de filmes, séries e jogos eletrônicos está cada vez maior - uma forma de levar representatividade e minimizar os preconceitos ainda enfrentados neste meio. Recentemente, na série “Loki”, o super-heroi da Marvel Studios declarou ser bissexual, tornando-se o primeiro protagonista LGBTQIA+ criado pela empresa. Saindo do mundo cinematográfico, estes personagens chegaram aos jogos digitais, apresentando diversidade em papéis importantes nos videogames.

VEJA MAIS

Na indústria dos jogos, há criações populares que se destacam como heroínas e retratam o protagonismo feminino em um meio que ainda é, em maioria, representado por criações masculinas.

Além disso, com o surgimento destas protagonistas, as empresas também dão destaque para a sexualidade, o que se torna uma forma de mulheres homossexuais jogadoras de games eletrônicos se reconhecerem em suas personagens favoritas, como em Ellie, de The Last Of Us, e Diana e Leona, de League of Legends.

Confira personagens lésbicas de jogos:

Aloy e Seika - Burning Shores

No game, Aloy entende a própria sexualidade e apaixona-se por Seyka (Reprodução)

No enredo do jogo, Aloy sempre recusou os flertes dos personagens masculinos, o que fez alguns fãs do jogo estranharem a ausência de relacionamentos na vida dela. Ao conhecer a aventureira Seyka, a protagonista se envolve e vive uma história romântica ao lado da mulher.

Tracer - Overwatch

Tracer é a primeira personagem LGBTQIA+ do game (Reprodução)

Conforme divulgado pela Blizzard, empresa responsável pelo jogo, Tracer tornou-se a primeira criação LGBTQIA+ do mundo ficcional de Overwatch. No game de tiro, a garota dá vida a uma agente lésbica que está em um relacionamento amoroso e surgiu para ser inclusiva e, assim, refletir a diversidade da sexualidade dos jogadores ao redor do mundo.

Ellie - The Last Of Us

Ellie namora Dina, também sobrevivente do mundo apresentado na franquia (Reprodução)

Ellie é a protagonista do jogo eletrônico de ação e aventura criado por Neil Druckmann e na série homônima produzida pela HBO. Em ambas as produções, a personagem tem sua sexualidade revelada. No game, a jovem se relaciona com Dina, também sobrevivente do mundo devastado pelo fungo Cordyceps.

Chloe - Life Is Strange

Chloe é a personagem da trama e dá vida a uma adolescente cheia de problemas (Reprodução)

A jovem Chloe enfrenta diversos problemas relacionados à fase atual da vida: a adolescência e ficou conhecida pelo público como uma garota rebelde e "punk". Com o sucesso da personagem, a empresa Square Enix criou um jogo focado na história de Chloe. Em "Before The Storm", a história se passa três anos antes de "Life Is Strange" e se aprofunda no relacionamento da garota com Rachel Amber, a quem a protagonista se refere como o anjo de sua vida.

Diana e Leona - League Of Legends

O casal é composto por duas mulheres guerreiras, que representam os opostos: o sol e a lua (Reprodução)

Em 2021, a sexualidade das guerreiras do mundo de League Of Legends foi confirmada pela Riot Games. Diana e Leona são duas mulheres lésbicas que representam o sol e a lua - dois opostos. No início, elas eram melhores amigas e se apaixonaram, dando início a história apresentada no conto "Ascenda comigo", criado por Dana Luery Shaw.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)