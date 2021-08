Orgulho lésbico: conheça 5 séries recentes com representatividade lésbica

O dia 19 de agosto marca uma data importante para uma das letras da comunidade LGBTQIA+. Em homenagem ao primeiro grande protesto organizado por mulheres lésbicas, em 1983, a data foi escolhida como o Dia do Orgulho Lésbico, e atualmente é um dia importante para visibilizar as mulheres que acaba mficando um pocuo de lado quando se trata de movimento LGBTQIA+.

No caminho da representatividade, histórias de amor lésbico têm ganhado certo espaço nas produções audiovisuais recentes, mesmo que ainda esteja longe do esperado. Separamos um lista com cinco séries de TV recentes, produzidas de 2019 para cá, e que têm identidade lésbica representada em suas narrativas. Confira:

Generation (HBO Max)

Generation segue um grupo de alunos do ensino médio que vive em Orange County, na Califórnia, e que explora sexualidade, amor, família e amizade no mundo moderno e tecnológico ao seu redor. Chester (Justice Smith) é um rapaz que começa a atrair a atenção do novo conselheiro da escola. Por sua vez, Greta (Haley Sanchez) percebe que não pode fazer muito fora de casa sem que sua tia descubra. Nathan (Uly Schlesinger) decide se afastar de sua irmã gêmea Naomi (Chloe East) quando segredos vêm à tona, mas está confiante de que Chester vai melhorar seu dia. Já Arianna (Nathanya Alexander), a rica e desbocada melhor amiga de Naomi, tenta esconder suas inseguranças com piadas preconceituosas. É nessa comunidade conservadora que todos eles vão lutar para encontrar seu lugar no mundo, colocando à prova crenças e convicções morais – como as de Megan (Martha Plimpton), uma mulher que sofre de TDAH e que não poderia discordar mais das visões dos filhos Naomi e Nathan.

The L World: Generation Q (Prime Video)

Dez anos após os eventos de "The L Word", série original dos anso 2000. Na nova versão, as amigas Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey) e Shane McCutcheon (Katherine Moennig) continuam vivendo em Los Angeles, onde ainda precisam lidar com corações partidos, obstáculos na carreira e novos amores.

Gionny and Georgia (Netflix)

Ginny e Georgia acompanha Ginny Miller (Antonia Gentry), uma jovem de 15 anos que não se encaixa no perfil comum de sua idade e que, em várias ocasiões, se sente ainda mais madura do que sua mãe, a enérgica Georgia Miller (Brianne Howey). Georgia teve Ginny quando era adolescente e precisou trabalhar em diferentes cidades para sobreviver como mãe solteira. Agora, depois de passar por poucas e boas, Georgia está pronta para começar do zero e decide se mudar com seus filhos Ginny e Austin (Diesel La Torraca) para uma pequena cidade no estado de Massachusetts. Pela primeira vez, a introvertida Ginny tem a chance de levar uma vida social e amorosa mais convencional, bem como frequentar uma escola de prestígio e ser popular. Mas, enquanto a garota se esforça para navegar pela adolescência, o turbulento passado de sua mãe vem à tona e promete ameaçar sua recém-conquistada estabilidade.

Euphoria (HBO Max)

Em Euphoria, Rue Bennett (Zendaya) é uma jovem de 17 anos que acaba de sair da clínica de reabilitação após ter uma overdose. Ela tenta agora se adaptar a uma vida "limpa" e volta a frequentar a escola. Mas, assim como ela, os demais alunos do ensino médio enfrentam seus próprios desafios, envolvendo sexo, drogas, amizades, relacionamentos amorosos, conflitos familiares, redes sociais e violência. À medida que luta contra a dependência química, Rue precisa lidar com todos os traumas e segredos da adolescência.

Feel Good (Netflix)

A vida de Mae Martin, uma humorista canadense que se mudou há pouco tempo para Londres e está tentando se acostumar com a nova rotina. Além de começar um namoro, ela ainda precisa lidar com o vício em álcool e outras drogas.