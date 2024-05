'Bridgerton': quando estreia a segunda parte da 3ª temporada na Netflix? Veja a data

A Netflix mexeu com os corações dos fãs de Bridgerton mais uma vez: a 3ª temporada da série estreou nesta quinta-feira (16) com apenas os quatro primeiros episódios. A segunda parte, com mais quatro capítulos, chega no dia 13 de junho.

Essa estratégia de dividir a temporada em duas partes já havia sido utilizada pela plataforma em Stranger Things 4ª temporada, que obteve grande sucesso. Cobra Kai, que será lançada este ano, também seguirá o mesmo formato, mas com três partes.

A decisão da Netflix de dividir as temporadas em partes menores tem gerado reações mistas do público. Alguns apreciam a estratégia, pois permite que os episódios sejam mais apreciados e discutidos ao longo de um período maior. Outros, no entanto, preferem a maratona tradicional e criticam a espera entre as partes.

Independentemente da opinião do público, a espera pela segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton já começou. Os novos episódios chegam no dia 13 de junho, às 4h da manhã (horário de Brasília), na Netflix.

Sobre a 3ª temporada de Bridgerton

"Bridgerton" acompanha os irmãos Anthony (Jonathan Bailey), Benedict (Luke Thompson), Colin (Luke Newton), Eloise (Claudia Jesse), Daphne (Phoebe Dynevor), Hyacinth (Florence Hunt), Gregory (Will Tilston) e Francesca (Hannah Dodd). Membros da aristocracia inglesa, sob os cuidados da mãe, Lady Violet (Ruth Gemmell), eles se aventuram na busca pelo amor.

A primeira temporada da série, adaptada do livro “O Duque e Eu”, focou no relacionamento de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e Simon Basset (Regé-Jean Page). Em sequência, o livro “O Visconde que Me Amava” deu origem à segunda temporada, com foco em Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley).

Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) são as estrelas da terceira temporada. Com base no livro "Os Segredos de Colin Bridgerton", os episódios acompanham a amizade crescer e se tornar amor.

Confira o trailer da 3ª temporada de Bridgerton:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)