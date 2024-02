Elenco da série Cobra Kai anuncia início das gravações da 6° temporada

O elenco da série ‘Cobra Kai’, produzida pela Netflix, anunciou na segunda-feira (5), o início das gravações da 6° temporada. Em uma publicação no X (antigo Twitter), os atores mostraram a animação para a última temporada da produção. Confira!

Lançada em 2018 pelo Youtube, a produção foi comprada pela Netflix em 2020. Com cinco temporadas, Cobra Kai é uma série inspirada no clássico filme ‘Karate Kid’ e narra a trajetória de Johnny Lawrence (William Zabka), que dará um novo significado para sua vida e abre o dojô Cobra Kai. Com isso, ele acaba reacendendo sua antiga rivalidade com Daniel LaRusso (Ralph Maccio) .

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)