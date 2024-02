Globoplay lança série sobre história e resistência do samba no carnaval do Brasil

Estreia, na próxima quinta-feira (08), a série ‘Enredos da Liberdade – O Grito do Samba Pela Democracia’. Trata-se de uma produção documental original Globoplay, que conta com nomes influentes no samba, entre eles: Martinho da Vila, Flávia Oliveira, Neguinho da Beija-Flor, Pinah, Rosa Magalhães, Haroldo da Costa, Leci Brandão, Muniz Sodré e Milton Cunha.

A série de cinco episódios retrata todo o processo de criação dos sambas-enredo nos anos 80, um período de ruptura da ditadura militar e um novo processo de liberdade artística dos compositores.

A produção da Globoplay exibe o samba como forma de resistência, mesmo durante o período dos anos de chumbo. A importância do gênero no período de redemocratização no Brasil também é abordada na série, além dos debates sobre a luta da comunidade negra no país.

Para criar a série, 30 profissionais foram envolvidos durante 45 dias de filmagens. Entrevistas com cerca de 12 escolas de samba são exibidas nos episódios, o que totaliza 55 nomes importantes do carnaval do Rio de Janeiro.

31 Especialistas sobre samba-enredo também participam como entrevistados na série, e agregam informações técnicas e históricas sobre o carnaval das escolas de samba.

As imagens utilizadas para compor os episódios fazem parte do acervo da Globo e irão mostrar momentos marcantes da história do carnaval. Todos os episódios terminam com um número musical de um samba que foi regravado.