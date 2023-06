Atriz que faz a Penelope, em 'Bridgerton', revela como será terceira temporada; veja o spoiler

Quem gosta de "Bridgerton", série da Netflix, tem aproveitado a primeira temporada da "Rainha Charlotte - Uma História de Bridgerton" para matar a saudade de alguns personagens, e claro, controlar a ansiedade. Os romances tem conquistado fãs por todo o mundo, e no Brasil não é diferente.

No Tudum, evento da plataforma de streaming realizado em São Paulo, India Amarteifio, que interpreta a Rainha Charlotte nova, e Corey Mylchreest, que faz o rei George, estiveram presentes no primeiro e segundo dia de evento.

O ator revelou, inclusive, que tem familiares que moram em Cuiabá, no Mato Grosso.

Mas o alvoroço dos fãs estava com a atriz Nicola Coughlan, que interpreta a Penelope Fearthrington, personagem presente nas duas temporadas da série. A terceira temporada de Bridgerton será focada na sua personagem. Nas duas primeiras temporadas, Penelope também assume o papel de Lady Whistledown. A personagem fictícia escreve alguns informativos contando sobre os segredos da sociedade, porém, esse mistério foi revelado na segunda temporada.

Agora o que queremos saber é se Penelope finalmente viverá um romance com Colin Bridgerton!

Spoiler 🤫

A resposta é sim!!! E a relevação foi feita por Nicola ao subir no palco do show da live global da Netflix realizada neste sábado (17). Ao contar um pouco do que virá nesta nova temporada, a atriz foi ovacionada pelo público e se emocionou com o carinho.

Um dia antes ela também viveu a experiência de ter esse contato com o público dentro do Pavilhão do Ibirapuera, e foi pura simpatia com os fãs.