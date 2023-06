Entrevista: Chris Hemsworth chega com Resgate 2, na Netflix, para tirar o fôlego do público

Chris Hemsworth está de volta como Tyler Rake em Resgate 2, filme da Netflix. Disponível desde sexta-feira, 15, na plataforma, a sequência do mostrar o personagem em uma nova missão mortal: resgatar a família de um implacável criminoso.

A continuação do longa, foi baseado em "Ciudad", história em quadrinhos de Ande Parks, a partir de uma história do próprio autor com Joe Russo e Anthony Russo, além de ilustrações de Fernando León González.

No Tudum, evento da Netflix que ocorre em São Paulo, durante este final de semana, Hemsworth e o diretor Sam Hargrave receberam a imprensa para uma mesa-redonda intimista. O Grupo Liberal estava presente.

Confira a entrevista:

1 - Se você tivesse que gravar Resgate no Brasil, como seria?

CH: Eu acho que seria incrível. Sabe, dependendo de como o público responder o Resgate 2, se houver um terceiro, talvez. Seria um lugar muito interessante. Estamos tentando fazer com que cada filme tenha uma aparência e uma identidade únicas. A localização torna-se quase como um personagem de um filme. Fizemos Índia, Tailândia, Praga e Viena, e agora quem sabe onde os próximos locais podem estar. É um lugar lindo com muita gente maravilhosa.

2 - Você trouxe sua família para o set, seus filhos? Como foi isso para você?

CH: Foi legal! Meus filhos agora, eles são meus dois gêmeos. Desculpe, meus filhos, são gêmeos. Eles têm 9 anos, minha filha tem 11. Está ficando mais complicado trazê-los ao redor do mundo e locais e assim por diante, só porque você os está perturbando, a agitação de sua vida, escola, amigos e assim por diante. Então eles estavam comigo algum tempo. Eu gostaria de poder tê-los todos os dias, egoisticamente, mas não pude. Eles adoram estar em um set. Foi difícil tirá-los do set na maior parte do tempo, especialmente quando há ação envolvida, porque eles assistem a todos os socos e chutes e também pulam no set quando chamam “Sam” ou “Sam, segure eles”. Assim que ele que falam “corta”, eles correm e vão, “pai, isso foi legal”. Você deve chutar e socar e fazer isso. Eles são meninos muito, muito ativos. E eles viram tanto agora que viram atrás da cortina e sabem que é tudo fumaça e espelhos. Adoro ver o entusiasmo deles por isso. Isso meio que faz você se sentir como, oh legal, eles gostam de mim. Eles acham que eu sou legal. Eles são incríveis.

3 - Qual foi a cena mais arriscada para filmar? Teve alguma cena que você não conseguiu fazer, por exemplo?

CH: Joe Russo escreveu o roteiro, mas ele está tentando forçar os limites e mostrar novas sequências e novos locais, mas então cabe a mim gentilmente de determinar o como da execução. Então não havia realmente uma cena que você olhasse e pensasse: 'oh, isso é impossível'. Porque eu tento ver tudo o que é possível. Portanto, mesmo que parecesse muito difícil, como nos primeiros 21 minutos e sete segundos foi extremamente desafiador, posso olhar para isso no papel e dizer que é impossível, mas é meu trabalho tornar isso possível e para que você, como público, possa experimentá-lo. E então eu acho que é parte do desafio e parte da diversão de um grande filme como este, você sabe, pegar o impossível e torná-lo real.

4 - Então, o que o público pode esperar de Resgate 2 em comparação com o primeiro filme?

CH: Bem, acho que expandimos e elevamos a ação de uma forma diferente do primeiro filme, mas também única no espaço de ação. Sam e a equipe de dublês projetaram e coreografaram coisas que eu certamente nunca vi na tela antes. Em particular, a sequência do primeiro, temos trezentos ou quatrocentos figurantes naquela cena, onde cada pessoa tem que estar perfeitamente sincronizada porque está tudo em uma câmera. Então a sequência do trem, aviões pousando os trens em cima do trem, as pessoas pulando do trem. Eu parado na frente do trem, movendo-me a 80 quilômetros por hora com o helicóptero voando para trás. Certamente acho que elevamos o nível lá, mas, como discutimos, o componente emocional é muito mais profundo e acho que ressoa com o público em um nível que não aconteceu da primeira vez. E acho que o separa de muitos filmes de ação atualmente. Também sobre filmes de ação, tradicionalmente tipo dos anos 80, 90, você não veria um herói de ação ter vulnerabilidade. Você não os veria derramar uma lágrima ou se abrir tanto e acho emocionante fazer isso é o que separa o filme de muito dentro do gênero.

5 - As cenas de ação são muito intensas e você até se machucou durante a gravação do filme. CH: Então, em algum momento você ficou com medo de se machucar e parar as filmagens ou algo assim? Como você lida com isso?

CH: Olha, a gente tinha uma agenda incrivelmente apertada, uma agenda bem complicada. Então eu certamente estava ciente de que se eu desse um tempo, isso teria prejudicado toda a produção. Então, houve algumas lesões pelas quais eu estava lutando, mas assim como Sam, como todos, você sabe. Foi uma experiência incrivelmente colaborativa onde estávamos todos na zona de guerra, por assim dizer. E, você sabe, de uma forma competitiva muito divertida também. Houve momentos em que eu olhava para Sam e ele estava passando por essas cenas, segurando uma câmera e ele olhava para mim e dizia: 'Mais uma?', E eu diria:'Sim, claro, mais uma, você sabe!'. Não havia como desistir de nenhum de nós, o que certamente ajudou o filme. No que diz respeito a lesões ou coisas que fui intimidado, eu apenas tinha o maior respeito e confiança em Sam e na equipe de que tudo, cada passo foi dado para garantir que fosse o mais seguro possível. Sempre há risco envolvido, mas também faz parte da diversão e parte da energia visceral que você vê na tela.