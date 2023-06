Astros da Netflix se reúnem neste fim de semana no Tudum

Faltam três dias para o Tudum, evento da Netflix. A plataforma vai trazer as novidades do ano para o Pavilhão da Bienal, localizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O Grupo Liberal estará presente no evento, mostrando em tempo real tudo o que irá ocorrer entre os dias 16 e 18 de junho, das 12h às 21h.

Mas porque o nome é Tudum? A Netflix escolheu esse nome que faz referência ao primeiro som que você ouve quando dá o play para assistir algo na plataforma.

O Tudum é um evento global que apresenta aos fãs dos conteúdos do serviço de streaming uma conexão entre a Netflix e as produções da plataforma. Estão confirmadas este ano, as presenças de Arnold Schwarzenegger (de FUBAR), Henry Cavill (de The Witcher), Chris Hemsworth (de Resgate 2) e Gal Gadot (de Agente Stone).

Com ingressos esgotados, o evento retorna este ano com a edição presencial, mas com transmissão para todo o mundo. A apresentação será de Maisa, protagonista de ‘De Volta aos 15’, além de Chase Stokes, de 'Outer Bank’s e Maitreyi Ramakrishnan, de ‘Eu Nunca…’.

O trio comandará a live do Tudum, convidando outros atores da Netflix para a transmissão. Elas vão apresentar teasers e trailers inéditos de filmes e séries, anúncios especiais sobre o que está por vir na Netflix, e muita música e, claro.

Para quem estará no Pavilhão, ativações e experiências imersivas durante todo o final de semana estarão disponíveis.

Um dos grandes destaques do Tudum é a estreia de ‘Resgate 2’, na sexta-feira 16. O mercenário Tyler Rake, interpretado por Chris Hemsworth, depois de sobreviver aos acontecimentos do primeiro longa-metragem retorna para embarcar em mais uma missão mortal.

Na primeira trama, Tyler tinha a missão de resgatar o filho sequestrado de um chefe do crime internacional, agora ele precisa salvar a família de um implacável criminoso.

DE VOLTA AOS 15 – SEGUNDA TEMPORADA

Como boa anfitriã, Maisa também se prepara para o lançamento da segunda temporada de ‘De Volta aos 15’. Sua personagem Anita, que é interpretada na fase adulta por Camila Queiroz, precisa voltar aos 15 para tentar consertar a vida da irmã, Luiza (Amanda Azevedo / Mariana Rios). Depois de um dia desastroso em que ele interfere na vida de todo mundo, Anita retorna a 2021 só para descobrir que seu momento perfeito em Paris ao lado de Henrique (Caio Cabral / Breno Ferreira) não existe mais.

A série estará disponível a partir do dia 05 de julho.

CALENDÁRIO OFICIAL

O Tudum nasceu no Brasil em 2020 e já teve diversos formatos: festival, live, almanaque. Em 2023, ele volta à forma presencial em um espaço de mais de 3.500 metros quadrados e dois andares repletos de experiências imersivas, games e atrações.

Uma live mundial será transmitida ao vivo diretamente do Brasil com a participação das maiores estrelas da Netflix.

A plataforma com tem os principais serviços de entretenimento do mundo disponíveis, está presente em mais 190 países.