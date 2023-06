Netflix traz astros de “Elite”, “The Witcher” e até Arnold Schwarzenegger para Brasil

Segura o coração! Os astros dos maiores sucessos da Netflix estarão no Brasil neste mês de junho para participar do “Tudum”, festival do serviço de streaming que agora volta a ser realizado de forma presencial. Para animar o público fã das produções, a Netflix divulgou a lista de atrações internacionais que vão colar no Brasil.

Atores de “Outer Banks”, “Elite”, “Bridgerton”, “Eu Nunca…” e “The Witcher” vão fazer a alegria dos fãs das séries. Entre os grandes nomes estão Arnold Schwarzenegger (FUBAR), Henry Cavill (The Witcher), Zack Snyder (Rebel Moon), Gal Gadot (Agente Stone) e Chris Hemsworth (Resgate 2).

Confira abaixo a lista badalada de atrações da Netflix para Tudum 2023:

Arnold Schwarzenegger – FUBAR

Chase Stokes – Outer Banks

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley – 3 Body Problem

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey – The Witcher

Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella – Rebel Moon

Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt – Agente Stone

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu – Avatar: The Last Airbender

Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas – Sintonia

Chris Hemsworth e Sam Hargrave – Resgate 2

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar – One Piece

André Lamoglia e Valentina Zenere – Elite

Nicola Coughlan – Bridgerton

India Amarteifio e Corey Mylchreest – Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet – Eu Nunca…

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina – The Archies

Aria Mia Loberti e Louis Hofmann– Toda Luz Que Não Podemos Ver

A entrada do festival Tudum é gratuita, mediante ingressos antecipados adquiridos pela Internet. Para quem não conseguir ir presencialmente, uma boa notícia: no dia 17, haverá transmissão ao vivo pelo YouTube para o “Tudum: Um Evento Mundial Para Fãs” que terá duração de duas horas e contará com apresentação de Maisa (de “De Volta aos 15”), Chase Stokes (de “Outer Banks”) e Maitreyi Ramakrishnan (de “Eu Nunca…”).

De acordo com o Popline, nesta ocasião serão apresentados teasers e trailers inéditos de séries e filmes da Netflix, além de anúncios especiais.