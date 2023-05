Netflix começa a cobrar taxa extra por compartilhamento de senhas no Brasil

Nesta terça-feira (23), a Netflix anunciou que começará a cobrar dos usuários mensalmente, uma taxa extra de R$ 12,90 pelo compartilhamento de senhas do streaming com outras pessoas fora de sua residência. O pagamento já tem sido cobrado em outros países como Chile, Peru, Costa Rica, Argentina e demais países, e entra em vigor a partir de hoje no Brasil.

VEJA MAIS

“A conta Netflix deve ser usada por uma única residência. Todas as pessoas que moram nesta mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem, seja em casa, na rua, enquanto viajam”, informou a empresa.

Segundo o comunicado da empresa, os titulares da conta serão notificados através do e-mail sobre o uso da conta fora da própria residência, e o assinante terá a opção de adquirir um ponto extra por R$ 12,90 (valor da taxa adicional) ou transferir o perfil da pessoa que está com a conta, ou seja, fazer uma nova assinatura.

A medida foi adotada depois da plataforma ter reportado a perda de 200 mil assinantes entre os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. Segundo a rede de televisão Bloomberg, foi a primeira vez que o streaming registrou um resultado negativo em balanços trimestrais desde 2011.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)