Chris Hemsworth descobre risco de Alzheimer e decide pausar a carreira

O astro dos filmes da Marvel, Chris Hemsworth, de 39 anos, decidiu dar uma pausa na carreira após a descoberta de um risco maior para desenvolver Alzheimer. O famoso declarou ter recebido a notícia após a realização de exames para a gravação de sua nova série documental “Limitless”, do streaming Disney+.

Em “Limitless”, o objetivo do ator é testar os limites de seu corpo. Para isso, ele precisou passar por testes genéticos e exames para avaliar sua saúde e resistência. Em entrevista à revista Vanity Fair, Hemsworth contou que os testes confirmaram o seu “maior medo” e, com isso, veio a decisão de se prevenir.

O intérprete de “Thor” descobriu que possui duas cópias do “ApoE4”, gene do fator de risco mais forte para Alzheimer. Hemsworth herdou uma cópia da mãe e outra de seu pai, o que o torna de oito a dez vezes mais propenso a desenvolver a doença do que aqueles sem as duas cópias do gene.

“A maioria de nós gosta de evitar falar sobre a morte na esperança de que, de alguma forma, possamos evitá-la. Todos nós temos essa crença de que vamos descobrir. Então, de repente, sou informado de que alguns grandes indicadores estão realmente apontando para isso como a rota que vai acontecer, a realidade disso afunda. A sua própria mortalidade”, disse Chris Hemsworth.

Mesmo preocupado, o artista ressaltou que não foi diagnosticado, mas sim descobriu a presença de um gene pré-determinante. "Não é como se eu tivesse recebido minha demissão. Realmente desencadeou algo em mim para querer tirar um tempo. Vou para casa, ter um bom tempo livre e apenas simplificar. Estar com as crianças, estar com minha esposa", explicou.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)