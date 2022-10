‘Pantera Negra: Wakanda para sempre’ ganha trailer e divide opiniões sobre quem pode usar armadura

O trailer oficial do filme “Pantera Negra: Wakanda para sempre”, filme sucessor de “Pantera Negra”, foi divulgado nesta segunda-feira (3). O vídeo traz imagens da nova Pantera Negra, que dará continuidade ao trabalho do herói de Wakanda, após a morte do protagonista Chadwick Boseman, e também apresenta a preparação para uma possível guerra guerra entre dois reinos: Wakanda e Talocan.

VEJA MAIS

O primeiro teaser do filme foi divulgado em julho, na San Diego Comic-Con, com algumas imagens que já mostravam o surgimento de um novo pantera negra. No trailer oficial divulgado neste dia 3 pela Marvel, a armadura da Pantera Negra é finalmente mostrada, dividindo opiniões sobre quem pode estar vestindo: Shuri, Nakia, Okoye ou outra pessoa para ser a nova heroína de Wakanda.

Outra surpresa revelada no vídeo é a heroína Coração de Ferro, que seguirá o legado do Homem de Ferro, herói que morreu no longa "Vingadores: Ultimato".

Confira o trailer

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)