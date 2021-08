Atriz tem 'ferimentos leves' após acidente nas gravações de 'Pantera Negra 2'

A atriz Letitia Wright, 27, precisou ser hospitalizada após um acidente ocorrido durante as filmagens da continuação do filme "Pantera Negra" (2018). A atriz interpreta mais uma vez a personagem Shuri, em "Pantera Negra: Wakanda Forever". No enredo, Shuri é a irmã do rei T'Challa, que foi vivido por Chadwick Boseman no primeiro filme, de 2018. Boseman morreu em 2020.

A atriz estava gravando uma cena noturna em Boston, nos Estados Unidos, quando ocorreu o incidente. Ela teve escoriações leves. A cena envolvia equipamentos para dublês. "Ela está recebendo cuidados em um hospital e deve ter alta em breve", disse a Marvel em um comunicado.

O incidente não deve atrasar as gravações do filme, previsto para ser lançado em julho de 2022 nos Estados Unidos.

A Marvel confirmou que não irá substituir o ator Chadwick Boseman no papel - e ainda não divulgou como o novo enredo solucionará nessa sequência a ausência do ator que interpretou o protagonista de "Pantera Negra". Em julho deste ano, a atriz inglesa Michaela Coel, 33, foi confirmada como parte do elenco do novo filme. A produção do longa-metragem havia começado em junho.

No início de 2021, foi anunciado que o diretor e coroteirista do filme "Pantera Negra", Ryan Coogler, desenvolveria para serviço de streaming uma série televisiva sobre o reino futurístico de Wakanda, onde se passa o filme.

A nova série seria criada como parte de um acordo de cinco anos com a produtora Coogler's Proximity Media, afirmou a Walt Disney, em nota. Não foi anunciada uma data de lançamento.

O filme "Pantera Negra", primeiro dos estúdios da Marvel com um diretor e elenco predominante negros, arrecadou US$ 1,3 bilhão em bilheterias por todo mundo e conquistou uma indicação para melhor filme na premiação do Oscar.