'Avatar 2', novo 'Batman' e 'Pantera Negra 2'; veja quais blockbusters chegam aos cinemas em 2022

No final de 2021, "Homem Aranha - Sem Volta Para Casa" mostrou que o público fã dos blockbusters está ávido para voltar a lotar as salas de cinema, depois de anos de pandemia onde uma série de filmes teve seu lançamento adiado ou adaptado para o streaming. Em 2022, o setor de cinema se prepara para uma nova onda de blockbusters com estreias já marcadas.

Entre os filmes com estreia marcada para 2022 estão novas aventuras dos super-heróis da Marvel como "Pantera Negra 2" e "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". A gigante Disney ainda deve apresentar o primeiro spin-off da franquia "Toy Story": "Lightyear". Haverá ainda histórias de sucesso revisitadas, como "Legamente Loira 3" e "Top Gun: Maverick".

Veja quais blockbusters chegam aos cinemas em 2022:

Batman (3 de março)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (5 de maio)

Lighyear (16 de junho)

Thor: Amor e Trovão (7 de julho)

Thor (Divulgação Disney / Marvel)

Uncarted: Fora do Mapa (17 de fevereiro)

Pânico (13 de janeiro)

Jurassic World: Domínio (10 de junho)

Missão: Impossível 7 (30 de setembro)

Tom Cruise é astro de franquias como Missão Impossível e Top Gun (Reprodução do Youtube)

Sonic 2 (8 de abril)

Pantera Negra 2 (10 de novembro)

Pantera Negra (Divulgação)

Avatar 2 (15 de dezembro)

Diretor de Avatar lançara a sequência do longa em 2022(REUTERS/ Fernando Donasci)

The Flash (7 de outubro)

The Flash (Divulgação)

Morbius (27 de janeiro)

Adão Negro (28 de julho)

Moonfall (10 de fevereiro)

Aquaman e o Reino Perdido (15 de dezembro)

Aquaman (Divulgação Warner Bros and D.C. Comics)

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso - Parte 1 (7 de outubro)

Morte no Nilo (10 de fevereiro)

Top Gun: Maverick (27 de maio)

As Agentes 355 (13 de janeiro)

Legalmente Loira 3 (20 de maio)

Legalmente Loira (Reprodução)

Case Comigo (10 de fevereiro)