Série sobre 'Wakanda' (de Pantera Negra) pode ser estrelada por Danai Gurira

A atriz Danai Gurira (The Walking Dead) firmou acordo para reviver a personagem Okoye, a chefe das forças armadas no filme "Pantera Negra" (2018), para um possível spin-off da plataforma de streaming Disney+ sobre Wakanda.

Ainda não se sabe se a atriz será a protagonista. A produção está em fase inicial de desenvolvimento, que vem sendo conduzida por Ryan Coogler.

Gurira também teve aparições em "Avengers: Infinity War" (2018) e "Avengers: Endgame" (2019).

As primeiras notícias sobre a série, que se passará no futurístico Black Kingdom, viera à tona quando a produtora Proximity Media assinou um contrato exclusivo de cinco anos com a Walt Disney Company, proprietária da Marvel. O acordo trata de projetos televisivos para plataformas diferentes.