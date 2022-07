Chris Hemsworth quase perdeu papel para o irmão em Thor

Chris Hemsworth revelou que quase perdeu o papel de Thor para o irmão mais novo, Liam Hemsworth. O ator interpreta o Deus do Trovão desde 2011, quando protagonizou o primeiro filme do herói no MCU. No entanto, o teste para viver Thor não foi dos melhores.

Em entrevista a um veículo dos Estados Unidos, Chris discutiu a possibilidade de interagir com outras variantes do Thor em futuras produções, sugerindo que Liam poderia ser uma opção para o elenco. “Nesse filme, não é algo que exploramos,” disse em relação a Thor: Amor e Trovão (2022).

VEJA MAIS

Thor: Amor e Trovão também marca a estreia de Christian Bale como o vilão Gorr e traz de volta Hemsworth como Thor e Tessa Thompson como Valquíria. Além disso, filme conta com a participação dos Guardiões da Galáxia, equipe liderada por Peter Quill (Chris Pratt). Longa chegou aos cinemas brasileiros em 7 de julho.