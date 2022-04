'Thor: Amor e Trovão' ganha trailer; veja

Foi divulgado nesta segunda-feira, 18, o trailer de "Thor: Amor e Trovão" , com Natalie Portman como heroína. A atriz vai interpretar Jane Foster no novo filme da franquia.

VEJA MAIS

Com estreia prevista para o dia 7 de julho no Brasil, o filme continua com os acontecimentos de "Thor: Ragnarok" e traz de volta Jane Foster. Ela será a heroína, versão feminina de Thor. Os Guardiões da Galáxia também aparecerão na história.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)