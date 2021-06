Subestimado da Marvel? Fãs exaltam 'Thor: Ragnarok', filme com Cate Blanchett e Idris Elba

A lista de filmes das fases dos MCU's (Universo Cinematográfico Marvel) é gigante, oferecendo um leque enorme de produções aos fãs dos heróis nas telonas. Mas um deles , "Thor: Ragnarok", parece ter um lugar especial no coração dos fãs, que fizeram questão de exaltá-lo em um movimento no Twitter na noite de segunda-feira (28).

"Thor: Ragnarok" é o terceiro da lista de filmes do Deus do Trovão, e foi dirigido pelo vencedor do Oscar Taika Waititi. A produção traz ainda um charme no elenco, que tem a vencedora do Oscar Cate Blanchett no papel da primeira vilã mulher do MCU; além de nomes como Tessa Thompson, Idris Elba, Jeff Goldblum; e os já conhecidos Chris Hemsworth, Tom Hiddleston e Mark Ruffalo.

Dos filmes da MCU, "Thor: Ragnarok" também é um dos queridinhos da crítica. No site Rotten Tomatoes, que agrega críticas de cinema e TV, o longa tem 93% de aceitação, ficando atrás apenas de "Homem de Ferro" (2008), "Os Vingadores: Ultimato" (2019), ambos com 94%; e "Panter Negra" (2018), com 96%. Uma curiosidade é que o segundo filme do Deus do Trovão, "Thor: O Mundo Sombrio", conta com uma das piores notas de filmes do MCU no site. O longa de 2013, dirigido por Alan Taylor, tem apenas 66% de aceitação.

Em "Thor: Ragnarok", Thor (Chris Hemsworth) está preso do outro lado do universo. Ele precisa correr contra o tempo para voltar a Asgard e impedir o Ragnarok, a destruição de seu mundo, que está nas mãos da poderosa e implacável vilã Hela (Cate Blanchett).