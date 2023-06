Jamie Dornan, o 'Christian Grey', diz ter ficado 'forte' para papel em Agente Stone

Jamie Dornan, conhecido por interpretar o sedutor Christian Grey na trilogia "Cinquenta Tons de Cinza", estava com a agenda cheia nesta sexta-feira (16) para a divulgação de Agente Stone, filme da Netflix que estreia em agosto. Na trama, ele é o espião amigo da personagem principal, vivida por Gal Gadot. Alia Bhatt também está no elenco, ela viverá Keya.

Depois que o trio atendeu a imprensa do Brasil e do mundo, os três estiveram no palco central do Tudum, evento da Netflix que ocorre em São Paulo. A gritaria do público pelos atores foi respondida com muito carinho, inclusive Gal chegou a tirar o celular do casaco para registrar o momento.

Na trama, Dornan é Parker, colega espião de Rachel Stone, interpretada por Gal. Diante do público, ao ser questionado como ele foi a preparação para viver o Agente Stone, o ator foi taxativo e revelou que se preparou ficando muito forte.

Outro momento que os fãs causou muito frenesi entre os fãs foi quando Alia falou português: 'Oi, Brasil'. Ela chegou a dizer que a coisa favorita dela é o público gritando.

Já Gal não conseguiu fugir da sua personagem mais famosa até o momento: a Mulher-Maravilha. Inclusive, ela chegou a cruzar os braços em forma de X, símbolo da heroína.