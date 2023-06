Evento Tudum, da Netflix, reúne astros internacionais e nacionais da plataforma em São Paulo

Nesta sexta-feira (16), inicia oficialmente o Tudum. O evento da Netflix, que conta com cobertura completa do Grupo Liberal, ocorre até domingo (18), em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Agora de volta ao presencial, o Tudum terá uma programação de três dias, que gira em torno de suas séries e filmes Esse é o maior evento da história da plataforma de streaming.

Nos três andares do local, estarão disponíveis imersões nas maiores produções das séries, como "Wandinha", "Sintonia", "Você", "Eu Nunca...", "Sex Education", entre outras. Mas também, terão destaque os filmes da plataforma, como "Resgate 2", "Agente Stone", etc.

O nome Tudum é inspirado naquele primeiro som que você ouve quando dá o play para assistir algo na Netflix. O evento nasceu no Brasil em 2020 e o evento já teve diversos formatos: festival, live e almanaque. Mesmo que este ano o evento volte ao presencial, será possível curtir as atrações online, com dezenas de astros internacionais e nacionais. Através da live show "Tudum: Um Evento Mundial para Fãs", que acontece na área externa do Auditório Ibirapuera, a transmissão ao vivo será garantida para o mundo todo pelo Youtube da Netflix Brasil.

Quem vai participar?

Entre os grandes nomes do entretenimento que vão marcar presença no evento estão:

Arnold Schwarzenegger (Fubar);

Chase Stokes (Outer Banks);

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley (3 Body Problem);

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey (The Witcher);

Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella (Rebel Moon);

Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt (Agente Stone);

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu (Avatar: The Last Airbender);

Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas (Sintonia);

Chris Hemsworth e Sam Hargrave (Resgate 2);

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar (One Piece);

André Lamoglia e Valentina Zenere (Elite);

Nicola Coughlan (Bridgerton);

India Amarteifio e Corey Mylchreest (Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton);

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet (Eu Nunca…);

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina (The Archies);

Aria Mia Loberti e Louis Hofmann (Toda Luz Que Não Podemos Ver).

Espaço e experiências

Ao longo dos três dias, os astros recebem os jornalistas para conversas presenciais sobre as produções. O Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, com mais de 3.500 metros quadrados, está repletos de experiências imersivas, games e atrações sobre as séries e filmes preferidos dos fãs.

Em entrevista para a Folha de São Paulo, Bianca Rosenberg, diretora sênior de marketing da empresa no Brasil, confirmou que a Netfilix se inspirou na CCXP para elaborar o evento. E, embora o Tudum tenha ganhado proporções globais, a Netflix preferiu continuar sediando-o no Brasil devido à proximidade criada entre a empresa e os consumidores brasileiros.