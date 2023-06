Vini Jr. anuncia documentário sobre sua carreira produzido pela Netflix

O jogador de futebol Vinícius Júnior terá um documentário sobre sua trajetória no esporte produzido pela Netflix. Nesta terça-feira (13), a plataforma de streaming anunciou nas redes sociais a produção do material que narra a história de vida do atacante brasileiro. Com roteiro de Emílio Domingos e direção de Andrucha Waddington, o curta-metragem está previsto para ser lançado em 2025.

“Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto! O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro”, disse Vini Jr.

O documentário sobre o atleta brasileiro, que recentemente foi vítima de ataques racistas na Espanha, ainda não teve o nome divulgado, mas começou a ser gravado em setembro do ano passado, após o atacante decidir a Champions League para o Real Madrid, conquistando o 14° título do clube na competição.

Revelado pelo Flamengo, Vinícius Júnior se tornou um dos maiores atletas e símbolo de inspiração para jovens brasileiros. Com apenas 22 anos, teve seu destaque na maior competição europeia e se tornou um herói na Copa do Mundo do Catar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)