‘Duna’, ‘Coringa’ e ‘A Casa do Dragão’: confira as principais estreias no cinema e streaming em 2024

Das areias de Arrakis ao castelo dos Targaryen em Dragonstone, as estreias de 2024 no cinema e nas plataformas de streaming prometem boas surpresas aos fãs. “Duna - Parte 2”, “Coringa: Loucura a Dois”, “Divertida Mente 2” e “Pobres Criaturas” são alguns filmes com data de estreia marcada para este ano. As séries “A Casa do Dragão - 2ª Temporada”, “Bridgerton - 3ª Temporada”, “Sr. e Sra. Smith”, “The Boys - 4ª Temporada” e “Pinguim” também chegam aos streamings.

VEJA MAIS

“Duna - Parte 2”, dirigido por Denis Villeneuve, estava com estreia prevista para novembro de 2023. Entretanto, devido à greve de atores e roteiristas em Hollywood, a continuação da história de Paul Atreides em Arrakis foi adiada. O longa está com data marcada para o dia 29 de fevereiro nos cinemas brasileiros. A obra é adaptação da saga literária de mesmo nome escrita por Frank Hebert. O elenco conta com Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh e Austin Butler.

Os conflitos da família Targaryen continuam na segunda temporada de “A Casa do Dragão”. A série derivada de “Game of Thrones” é da HBO Max e tem Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke e Ewan Mitchell no elenco. Mesmo sem data de estreia definida, os fãs podem conferir o que os espera no trailer já divulgado pela plataforma.

Joaquin Phoenix e Lady Gaga estrelam “Coringa: Loucura a Dois”, de Todd Phillips. Enquanto Phoenix continua como o Coringa (Joker), Gaga integra o elenco como Arlequina (Harley Quinn). O time de atores do longa também é formado por Robert de Niro. A estreia está marcada para o dia 4 de outubro.

A terceira temporada de “Bridgerton”, da Netflix, será dividida em duas partes: a primeira estreia no dia 16 de maio e a segunda, dia 13 de junho. Dessa vez, o casal principal da trama é Penelope e Colin, interpretados por Nicola Coughlan e Luke Newton, chamados carinhosamente pelos fãs de #Polin. Em imagens promocionais divulgadas, o público confere Jonathan Bailey como Anthony, Simone Ashley como Kate e Ruth Gemmel como Lady Violet. Claudia Jessie, Luke Thompson e Polly Walker também são atores confirmados.

No dia 13 de junho, os cinemas brasileiros recebem “Divertida Mente 2”, dirigido por Kelsey Mann. Com novos personagens, como Ansiedade e outras três emoções, o público acompanha Riley na adolescência. Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho permanecem no comando da mente da garota e precisarão lidar com as novidades. A produção é da Pixar.

Uma nova versão de “Sr. e Sra. Smith” chega ao catálogo da Prime Video no dia 2 de fevereiro. Inspirada no longa homônimo, a série conta com Donald Glover no papel de John Smith e Maya Erskine como Jane Smith. Diferentemente do filme, no enredo do seriado John e Jane são dois estranhos solitários que precisam fingir um casamento como parte da missão. A ideia foi de Glover, que achou mais interessante o aprofundamento na relação do casal do que nas cenas de ação.

“Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos, chega às telonas no dia 1º de fevereiro. O filme tem elenco formado por Emma Stone, Williem Dafoe, Mark Ruffalo e Ramy Youssef. A trama conta a história da jovem Bella Baxter (Emma Stone), que foi trazida de volta à vida por Dr. Godwin Baxter (Williem Dafoe) e resolve fugir com o advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo).

VEJA MAIS

Confira outras estreias em 2024

Filmes

Janeiro

Wish: O Poder do Desejo – 4 de janeiro

Patos – 4 de janeiro

Todos Menos Você – 4 de janeiro

A Cor Púrpura – 4 de janeiro

Meninas Malvadas: O Musical – 11 de janeiro

Os Rejeitados – 11 de janeiro

Segredos de um Escândalo – 18 de janeiro

Vidas Passadas – 25 de janeiro

Fevereiro

Pobres Criaturas – 1º de fevereiro

É Assim Que Acaba – 8 de fevereiro

Ferrari – 8 de fevereiro

Zona de Interesse – 15 de fevereiro

Garra de Ferro – 15 de fevereiro

Madame Teia – 15 de feveirero

Bob Marley: One Love – 15 de feveirero

Anatomia de Uma Queda – 22 de fevereiro

Duna: Parte 2 – 29 de fevereiro

O Sabor da Vida – 29 de fevereiro

The Fall Guy – 29 de fevereiro

Lisa Frankenstein – sem data confirmada

Março

O Homem dos Sonhos – 28 de março

Ghostbusters – Apocalipse de Gelo

Abril

Godzilla e Kong: O Novo Império – 12 de abril

Guerra Civil – 25 de abril

Rivais – 26 de abril

Back to Black – sem data confirmada

Maio

Furiosa – 23 de maio

Planeta dos Macacos: O Reinado – 23 de maio

Garfield: Fora de Casa – 23 de maio

Junho

Divertida Mente 2 – 13 de junho

Um Lugar Silencioso: Dia Um – 27 de junho

Julho

Legalmente Loira 3 – 4 de julho

Meu Malvado Favorito 4 – 4 de julho

Deadpool 3 – 26 de julho

Agosto

Kraven: O Caçador – 30 de agosto

Setembro

Os Fantasmas Se Divertem (Beetlejuice) 2 – 6 de setembro

Outubro

Coringa: Loucura a Dois – 4 de outubro

Novembro

Venom 3 – 8 de novembro

Gladiador 2 – 22 de novembro

Wicked: Parte 1 – 28 de novembro

Dezembro

Sonic 3: O Filme – 20 de dezembro

Mufasa: O Rei Leão – 20 de dezembro

O Auto da Compadecida 2 – sem data confirmada

Sem datas de estreia divulgadas no Brasil

Belo Desastre: O Casamento

Evidências do Amor

Knox Goes Away

Assassino Por Acaso

O Cara da Piscina

Homem-Aranha: Além do Aranhaverso

Séries

Netflix

Irmãos Sun – 4 de janeiro

Griselda – 25 de janeiro

Um Dia – 8 de fevereiro

Avatar: O Último Mestre do Ar – 22 de fevereiro

Bridgerton (3ª temporada – Parte 1) – 16 de maio

Bridgerton (3ª temporada – Parte 2) – 13 de junho

Emily em Paris (4ª temporada) – sem data confirmada

Magnatas do Crime – sem data confirmada

Prime Video

O Zorro – 25 de janeiro

Expats – 26 de janeiro

Sr. e Sra. Smith – 2 de fevereiro

The Boys (4ª temporada) – sem data confirmada

Fallout – sem data confirmada

Cidade de Deus – sem data confirmada

HBO Max

True Detective: Terra Noturna (4ª temporada) – 14 de janeiro

A Casa do Dragão (2ª temporada) – sem data confirmada

O Regime – sem data confirmada

Pinguim – sem data confirmada

O Simpatizante – sem data confirmada

Industry (3ª temporada) – sem data confirmada

Pretty Little Liars: Summer School (2ª temporada) – sem data confirmada

Disney+

Eco – 10 de janeiro

Cristóbal Balenciaga – 19 de janeiro

AppleTV+

Mestres do Ar – 24 de janeiro

The New Look – 14 de fevereiro

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)