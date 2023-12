Filme distópico sobre guerra civil nos EUA conta com Wagner Moura e Kristen Dunst no elenco

Wagner Moura e Kristen Dunst protagonizam o novo filme da A24, “Civil War”. No longa, escrito e dirigido por Alex Garland, 19 dos 50 estados norte-americanos se separam da União, causando um conflito armado entre o exército. A Diamond Films é responsável pela divulgação do filme no Brasil.

A trama se passa em um futuro distópico, no qual os Estados Unidos está em guerra. População, civis e jornalistas são mortos no meio do conflito. No trailer, o presidente dos EUA, interpretado por Nick Offerman, fala sobre a derrota da união entre Califórnia e Texas.

Confira o trailer

Kristen Dunst vive uma fotojornalista e é acompanhada pelo personagem de Wagner Moura em uma jornada até a Casa Branca. Juntos, eles lutam contra os problemas da guerra e o preconceito.

Além de Dunst, Moura e Offerman, o elenco conta com Jesse Plemonms, Cailee Spaeny e Stephen McKinley Henderson. A estreia do longa nos EUA está marcada para 2024, no dia 26 de abril. Ainda não foi divulgada a data em que o filme chega aos cinemas brasileiros.

Wagner Moura é ator brasileiro, nascido em Salvador, na Bahia. Conhecido pelos papéis nos filmes “Tropa de Elite”, “O Homem do Futuro” e “Marighella” e diversos outros longas, Wagner também estrelou novelas e protagonizou a série “Narcos”, como Pablo Escobar.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)