Ludmilla e Brunna se emocionam ao ver rosto da filha em ultrassom 8D nos EUA

Às vésperas do nascimento da primeira filha, Zuri, a cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, realizaram um ultrassom 8D durante uma visita à loja MacroBaby, em Orlando, nos Estados Unidos. O exame, considerado uma evolução do ultrassom 4D, permite ver com impressionante realismo os traços do bebê ainda na barriga.

O exame revelou detalhes do rostinho da bebê, deixando as futuras mamães visivelmente emocionadas. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais, onde repercutiu entre fãs e seguidores. A experiência também foi divulgada com exclusividade pelo portal LeoDias.

VEJA MAIS

Brunna está nos Estados Unidos desde o início de abril, preparando o quarto da filha no apartamento do casal em Miami, onde também será realizado o parto. Ludmilla chegou em seguida para acompanhar os últimos momentos da gestação e aproveitar, ao lado da esposa, os preparativos finais para a chegada da pequena Zuri.