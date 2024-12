Brunna Gonçalves se emociona ao sentir filha mexendo na barriga pela primeira vez

Brunna Gonçalves compartilhou um momento para lá de especial que viveu na noite de ontem (18). Nos stories, a esposa de Ludmilla disse que sentiu sua filha mexer dentro da barriga pela primeira vez.

"Acabei de sentir ela mexendo pela primeira. Meu Deus, que emoção", escreveu a influenciadora.

A dançarina e a cantora anunciaram a gravidez em novembro, durante o show "Numanice 3" de Ludmilla, em São Paulo. A novidade foi revelada em um telão, com imagens do casal.

No vídeo, Ludmilla surge pintando um quadro, enquanto Bruna está dançando. A pintura, que inicialmente não revela qual sua forma, se transforma no desenho de um bebê. No momento em que a gravidez é anunciada, o vídeo ganha cores, simbolizando a nova fase feliz na vida das duas mães.