Brunna Gonçalves revela que Ludmilla nunca quis 'barrigão'

Brunna Gonçalves está cada vez mais feliz e ansiosa com a espera no seu primeiro bebê, um sonho que é compartilhado com a esposa Ludmilla. A gravidez, que foi realizada através do método (ROPA) Reception of Oocytes from Partner (ROPA), conta com a doação de óvulos de Ludmilla, que segundo Brunna, nunca quis ficar grávida.

“Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil”, contou Brunna em entrevista ao EXTRA.

De acordo com a dançarina, a notícia da gravidez também empolgou amigos e familiares, que também aguardavam por esse momento.

“A minha mãe (Mirian Gonçalves) já parece vovó. Minha sogra (Silvana Oliveira) está superansiosa também. Sempre que ela me vê, coloca a mão na minha barriga” revelou Brunna.

Ainda não se sabe se o futuro bebê de Ludmilla e Brunna será um menino ou uma menina, mas as avós da criança já estão providenciando tudo e inclusive, fazendo suas previsões.

“A minha sogra já comprou roupinha, meus amigos também. Já estão até botando o bebê para ser flamenguista porque ganhei conjuntinhos do Flamengo, um masculino e um feminino. Vai que são gêmeos? Tem essa probabilidade! Minha sogra falou que sonhou que era uma menina e um menino. Ela bate o pé falando que vai ser assim!”, relata a esposa de Ludmilla.