Entenda o que é fertilização 'ROPA', método escolhido por Ludmilla e Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla e Brunna Gonçalves utilizaram o método Reception of Oocytes from Partner (ROPA), que em português, é o mesmo que "Recepção de Oócito da Parceira", para gerar o primeiro filho. Em uma entrevista ao Fantástico no último domingo (10), as novas mães do ano deram detalhes sobre o procedimento realizado na dançarina.

Este método é um procedimento de reprodução assistida bastante utilizado por casais formados por mulheres, já que permite que a gestação seja compartilhada pelas duas. Enquanto uma delas é a doadora de óvulos (neste caso, é Ludmilla), a outra parceira (Brunna) se torna a receptora do embrião, quem irá gerar e parir o bebê.

Com o ROPA, um óvulo de Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador e transferido para o útero da Brunna. Desta forma, o bebê terá uma mãe genética e uma mãe que carrega a gravidez.

Veja as etapas para a fertilização "ROPA":

Bateria de exames para as duas mães;

Seleção do doador de sêmen;

Estimulação dos ovários da doadora com medicações hormonais;

Indução com medicação na doadora para a maturação dos óvulos;

Coleta dos óvulos da paciente doadora;

Preparação do útero da gestante;

Fertilização dos óvulos em laboratório;

Transferência dos embriões;

Teste de gravidez para confirmar se a gestação evoluiu.

Anúncio da gravidez

Ludmilla e Brunna publicaram um vídeo em colaboração no último sábado (09) para contar a novidade. Além do vídeo, que recebeu vários elogios na we as duas também anunciaram a gravidez durante a turnê "Numanice 3", em um show realizado em São Paulo.