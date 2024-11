Mãe da cantora Ludmilla vibra com show em Belém: ‘Me diverti muito! Que energia boa’

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, parece ter aproveitado ao máximo sua estadia em Belém, no Pará, durante o último final de semana. A visita ocorreu em razão do show Numanice de artista, no Mangueirão, que ocorreu no último sábado (02/11), mas Silvana fez questão de explorar um pouco mais da cultura local.

Antes da apresentação, ela compartilhou nas redes sociais a experiência de saborear pratos tradicionais da culinária paraense. Silvana visitou um famoso restaurante regional, onde provou o tacacá e o filhote, dois dos sabores mais característicos da região.

Após o show, Silvana demonstrou o quanto se divertiu no evento. “Que Numanice foi esse, ein, Belém? Me diverti muito! Que energia boa”, escreveu em seu Instagram, destacando o entusiasmo e a boa recepção da capital paraense.