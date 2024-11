Ludmilla traz Numanice para o Mangueirão e celebra a cultura paraense com Fafá e Viviane Batidão

A cantora Ludmilla subiu ao palco do estádio Mangueirão, em Belém, na noite deste sábado (02), para a apresentação do show Numanice, aguardada com entusiasmo pelos fãs paraenses. Com um repertório que une o pagode aos grandes sucessos de sua carreira de mais de uma década, a cantora envolveu o público em uma noite de celebração musical.

A dentista Jamily Guedes, de 31 anos, viajou do Amapá até Belém para realizar o sonho de assistir ao show de Ludmilla. Grande admiradora do projeto, ela contou que já acompanhava o sucesso do Numanice nas redes sociais e decidiu que não poderia perder a oportunidade de ver Ludmilla ao vivo.

Jamily Guedes (Wagner Santana / O Liberal)

“Eu via na internet que é um show que todo mundo tem que ir pelo menos uma vez na vida, então eu sempre estava esperando o momento certo de vir”, disse ela.

Ao saber da pré-venda para o show em Belém, Jamily não hesitou em garantir seu ingresso. “A gente já estava apaixonada pelo show da Ludmilla, desde o primeiro”, afirmou. A expectativa é alta para ouvir faixas como "Raio X", uma das preferidas de Jamily, e a possível apresentação de "Maldivas" — uma canção aguardada pelo público, especialmente por sua participação especial com Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla.

Antes do show, Ludmilla conversou com a imprensa e expressou sua alegria em se apresentar em Belém, destacando o carinho pelo público e a preparação especial para o evento. “É sempre muito bom vir aqui (no Pará). Eu lembro que no ano passado eu vim para uma festa de aniversário e provei tacacá. Dessa vez, eu pedi no hotel o ‘tacaramguejo’, mas ninguém estava me entendendo”, contou Ludmilla, aos risos.

A cantora acrescentou: “Eu amo a culinária paraense. Eu sou muito feliz em estar trazendo Numanice para Belém.”

Como prometido, Ludmilla surpreendeu o público com convidados especiais. A artista trouxe ao palco a cantora Fafá de Belém, que animou o público com sucessos como “Ao pôr do sol” e “Foi assim”, além de interpretar “Vermelho”, famosa por ser uma das canções icônicas do Boi Garantido, de Parintins.

Fafá de Belém foi uma das convidadas especiais de Ludmilla (Wagner Santana / O Liberal)

Sobre a participação, Ludmilla comentou: “É uma artista muito consagrada, que todo mundo ama, é uma amiga também para mim, que tive o prazer de trabalhar e conhecer mais a fundo”.

Outro destaque foi a presença de Viviane Batidão, que trouxe a energia do tecnomelody para o palco e envolveu o público com sucessos como "Copo de Veneno" e "Menina do Jôb". Durante a apresentação, Viviane ensinou Ludmilla algumas gírias locais, como “rock doido” e “endoida”, que descrevem momentos intensos de animação.

Henry Freitas também se juntou à celebração, trazendo um repertório diversificado que adicionou ainda mais ritmos à noite. Ludmilla comentou sobre a resposta dos fãs ao seu trabalho. “Quando os fãs sentem que é de verdade, eles acompanham realmente o artista; se eles sentirem que não, só por dinheiro, eles não mergulham”, disse.

Ludmilla traz Numanice para o Mangueirão e celebra a cultura paraense com Fafá e Viviane Batidão Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

Sobre o futuro da turnê Numanice, Ludmilla revelou seu desejo de levar o projeto a outros estados e, quem sabe, até fora do país: “Estamos em uma era que tem muita informação ao mesmo tempo, se eu contar o que quero fazer no futuro, quando chegar lá vai estar antigo. Quero aproveitar mais o Numanice, conhecendo outros estados e podendo levar ele para fora do país, a realização de um sonho.”

Ao finalizar, Ludmilla destacou a importância da música “A Preta Venceu” em sua trajetória. “É como se fosse uma comemoração, cravar a estaca em um lugar que cheguei que não foi fácil. Sei que temos que matar um leão por dia, mas não podemos deixar as nossas vitórias passarem em branco. É um sinônimo de resiliência para tudo e todos”, explicou a cantora.