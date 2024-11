Exclusivo: Ludmilla revela que Numanice em Belém é retribuição de carinho; saiba a hora do show

A cantora Ludmilla traz à Belém neste sábado (02), o tão aguardado Numanice. O show que é primordialmente de pagode, também passeia pelos vários hits da artista nos seus mais de 10 anos de carreira. A apresentação será no estádio Mangueirão, a partir das 15h.

A chegada da cantora ao Pará se dá depois do cancelamento da turnê “Ludmilla In The House”, que celebrava os 10 anos de carreira dele e iria ocorrer em 19 cidades pelo Brasil, incluindo Belém, em agosto deste ano. Porém, a tour foi cancelada e a artista resolveu levar para as cidades já anunciadas as apresentações do “Numanice”.

Por conta disso, a ansiedade do público para este show ficou ainda maior.

“Ah, gente, foi uma decisão muito natural (trazer o evento para Belém)! O público paraense sempre me recebeu com muito carinho, e trazer o Numanice para aí é uma forma de retribuir esse amor. Além disso, Belém tem uma energia única, e eu queria muito que vocês pudessem viver essa experiência de perto. Vai ser inesquecível!”, disse Lud.

A artista que iniciou sua trajetória musical quando criança ao cantar em rodas de pagode com a família, hoje se tornou uma artista consagrada mundialmente. Para quem não lembra, a fluminense já foi MC Beyoncé, depois de se consagrar no funk com o nome artístico, ela virou Ludmilla se destacou no pop, pagode, R&B e tantos outros ritmos.

No fim do ano passado, ela conheceu Beyoncé em evento de estreia do filme "Renaissance: A Film By Beyoncé" em Salvador, na Bahia. Porém, em 2024 é inegável que foi o ano dela com a participação em grandes festivais. Em abril, se apresentou no Ludmilla no Coachella, na Califórnia, estado no oeste dos EUA, e em setembro, Lud fez um show histórico no palco Mundo do Rock in Rio, no Rio de Janeiro.

“Eu sou muito grata por tudo o que tem acontecido na minha carreira. Estar em festivais gigantes e ver meu trabalho sendo reconhecido lá fora, é surreal. Trabalhei muito para conquistar tudo que eu tenho, e espero continuar abrindo caminhos para outras mulheres pretas”, pontua a artista.

Com toda essa consagração de Ludmilla na música, a artista também é uma das mais requisitadas para publicidade.

A ousadia e confiança da artista reafirmaram cada vez mais o orgulho de suas origens com o funk, mas sem deixar de explorar outras opções. Com shows lotados – o Numanice tem tido recorde de público por onde passa, Ludmilla coleciona prêmios renomados, como o Grammy Latino em 2022 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com 'Numanice 2'. Além disso, ela tem parcerias com grandes artistas, como Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Léo Santana, Péricles, Veigh, o colombiano Ryan Castro, dentre outros.

“Com certeza (pretende experimentar novos ritmos)! Eu amo música e não gosto de me limitar. Já brinquei com outros estilos e não descarto nada. Meu álbum ‘Vilã’ tem muito R&B e o próprio Numanice tem um piseiro com a Mari Fernandes. Acho que a arte é isso: experimentar e se desafiar sempre”, explica a cantora.

Com a label Numanice e os três audiovisuais lançados com ele, Ludmilla soma mais de 3,5 bilhões de streams em todas as plataformas. Em toda a sua carreira, ao cantar em diferentes gêneros musicais, a artista acumula mais de 7 bilhões de plays nas plataformas digitais e, no Spotify, ela figura como a 6ª mulher preta mais ouvida no mundo, ao lado de grandes nomes como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj.

A apresentação de Ludmilla em Belém, com o Numanice, terá produção grandiosa, repertório recheado de sucessos e várias surpresas. A cantora revela que é conhecedora da música paraense e admiradora das cantoras locais.

“A música paraense é muito rica, com o tecnomelody, brega e calypso, e tem nomes gigantes. Eu adoro as sonoridades da Joelma, Fafá de Belém e Gaby Amarantos… São tantos nomes incríveis que fica até difícil escolher um só (risos). Vou deixar essa no ar”, finaliza Lud.

Agende-se

Data: hoje, 02

Hora: 15h

Local: estádio Mangueirão - Rodovia Augusto Montenegro, s/n Mangueirão