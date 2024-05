Ludmilla cancelou show em Belém antes de anúncio oficial sobre ‘fim’ da turnê pelo Brasil

Antes de anunciar o cancelamento oficial da turnê, os fãs da cantora Ludmilla já reclamavam nas redes sociais sobre a dificuldade em adquirir ingressos no site para os shows Belém, Vitória, Natal, Manaus, São Luiz, Aracaju, Teresina, Florianópolis, Goiânia e Juiz de Fora. Em abril, o público se mostrou indignado e começaram a especular o cancelamento das apresentações nas capitais brasileiras. Dos 19 shows que ocorreriam, apenas nove conseguiam ser finalizados para a compra.

“Ela tirou do ar as vendas de todos os setores do nada, ao mesmo tempo, para todos esses lugares. Os demais shows seguem sem esgotar nada, parece que desistiram da turnê”, apontou um internauta chamado Lucas Marinho.

Fãs reclamando de não conseguir comprar o ingresso para turnê de Ludmilla (Reprodução/ bcharts)

“Ivete é a próxima”, disse uma segunda. Vale ressaltar, que a artista também anunciou o cancelamento da turnê “A Festa”, que celebrava seus 30 anos de carreira. Ambas as turnês tinham como produtora a 30e. Eles ainda não se pronunciaram sobre o cancelamento.

Os fãs discutiam que o, até então, suposto cancelamento seria por questões sobre a organização de grandes turnês. O fato chegou a ser confirmado pela própria Ludmilla nesta quarta-feira (15/5), quando a cantora explicou que a decisão foi tomada por motivos que fogem do seu controle.

“A decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour", disse a artista no pronunciamento.