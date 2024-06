Ludmilla libera novo 'Lud Session' com Iza; ouça

Ludmilla liberou o novo “Lud Session” com a cantora Iza, nas plataformas de música, inclusive no YouTube, na noite desta terça-feira (25/6). Juntas, elas cantam os hits ‘Morrer de Viver’, ‘Saudade Daquilo’, ‘Tô Querendo Mais, Sem Filtro’ e ‘Embrasa’. Na gravação, a mãe de Nala já aparece grávida. Iza anunciou o sexo do bebê em maio. Confira:

“A pedido de vocês, depois de quase 2 anos, esse projeto lindo está entre nós! Está disponível no Youtube e em todas as plataformas digitais. Desfrutem”, escreveu Lud no Instagram, ao anunciar o novo projeto.

Em abril deste ano, Ludmilla informou ao Metrópoles que já estava ensaiando há alguns anos lançar um projeto com Iza.

“A gente estava organizando isso para sair no ano passado, ela tinha um projeto programado, mas aí gente está sempre tentando encaixar as agendas. Acabou que esse projeto foi para frente, mas a gente tem muita vontade de fazer música uma com a outra. Isso vai acontecer. A gente só quer fazer isso de uma forma que nós duas nos orgulhemos”, afirmou a cantora ao portal.