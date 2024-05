Yuri Lima exibe álbum no Instagram e mostra ultrassom da filha com Iza

Nesta segunda-feira (20), Yuri Lima exibiu vídeos do ultrassom da gestação da cantora Iza. O jogador de futebol e a artista estão à espera da primeira filha, que se chamará Nala.

O nome da neném faz referência a leoa do "O Rei Leão", que foi dublada por Iza em 2019,. Inclusive, entre as fotos, tem o registro de um bolo com a imagem do personagem.

Yuri publicou também algumas fotos de Iza em um cenário paradisíaco e gravações da gravidez da artista. "Love", legendou ele na publicação.

Iza, logo, comentou: "Fico fraquinha... 🥴🙊❤️ te amo, papai!!! Muita coisa!!!", escreveu.