Yuri Lima recebe kit de bebê do Mirassol por gravidez de Iza e brinca: 'Ela é Vasco'

O tão esperado bebê de Iza e Yuri Lima já está sendo presenteado com kits do Mirassol, clube do interior paulista. Nesta sexta-feira (12/04), o volante, que vai ser pai de primeira viagem, recebeu o uniforme da linha de bebês na cor amarela com detalhes verdes e o escudo do Leão ao centro.

“A gente prometeu e entregou! O papai Yuri Lima já recebeu o kit para garantir que o talismãzinho ou a talismãzinha seja da torcida baby do Leão, mesmo sob protesto da mamãe vascaína!”, diz a legenda da publicação.

Feliz, Yuri agradeceu o carinho do clube. “Já vai nascer Mirass (Mirassol), só que ela (Iza) é Vasco (risos)”, disse brincando.

Iza e Yuri Lima estão juntos desde dezembro de 2022 e assumiram o relacionamento em janeiro do ano passado. O jogador, que está no Mirassol desde 2023, recebeu a cantora no estádio em jogos do Mirassol.

Na última quarta-feira (10/04), a notícia da gravidez de Iza tornou-se pública. No mesmo dia, o Mirassol publicou a foto de um body com as cores e o escudo do clube e escreveu: "Já guardamos para o seu talismãzinho ou sua talismãzinha, papai".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)