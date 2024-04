Iza aparece grávida pela primeira vez em live: 'Meu mini talismã'

A cantora Iza apareceu com o “barrigão” de grávida pela primeira vez em uma live realizada no Instagram, nesta sexta-feira (12/04). A jurada do "The Voice Brasil" aproveitou a transmissão ao vivo para comunicar, pessoalmente os fãs, a espera de seu primeiro bebê com o jogador Yuri Lima.

O anúncio oficial ainda foi norteado de canções especiais para a artista, acompanhada de 35 mil fãs. Na ocasião, Iza também contou ter sido pega de surpresa pela gestação. “Vem aí, o mini talismã!”, celebrou a ela, que está com 3 meses.

“Eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Eu me coloquei dentro de um saco gestacional, virei um feto. E agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez e eu tô muito feliz de compartilhar esse momento de luz, que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo, no tempo certo”, continuou.

Por fim, brincou: “Ainda não é um chá revelação. Eu não sei se é um menino ou menina, mas eu tenho certeza de que, seja o que for, esse bebê está muito feliz de ser apresentado a vocês. Peço também um pouco de paciência, estou emocionada e grávida”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)