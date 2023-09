De folga em Trancoso, IZA faz topless em praia paradisíaca e recebe elogios

Após sua brilhante performance no The Town, a cantora IZA, de 33 anos, está desfrutando de alguns dias de descanso em Trancoso, na Bahia, acompanhada por dois amigos. A cantora aproveitou o cenário paradisíaco para fazer um topless e compartilhou a foto em sua conta no Instagram.

A artista carioca, que recentemente lançou o aclamado álbum "Afrodhit", posou ousada e graciosamente no mar da Bahia enquanto cobria os seios com as mãos.

O registro provocou uma onda de elogios nas redes sociais. Um admirador escreveu: "Ter acesso ao Instagram de IZA é um privilégio de nossa geração." Outro seguidor expressou: "Deve ser incrível acordar todos os dias e ser linda assim". E uma terceira pessoa acrescentou: "Beleza insana".