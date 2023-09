Yuri Lima, namorado de IZA, viraliza com reação ao show da cantora

O jogador do Mirassol, Yuri Lima, acompanhou o show da IZA no último domingo, 10, no Festival The Town, e não deixou de ser notado pelo público ao babar pela cantora, evidenciando a paixão pela namorada.

Realizada no Autódromo de Interlagos, a apresentação da artista contou com participações do rapper L7nnon, Djonga e da mãe da cantora, Isabel Cristina Lima, e Tiago Abravanel.

"Estou renascida e esse show dedico a todas as mulheres que estão renascidas. O brilho pode até ofuscar, mas não apaga, não", disse IZA, que teve o show marcado pelo empoderamento feminino.

Em entrevista ao Gshow, o jogador aproveitou a oportunidade para enaltecer a amada. “Ela é uma mulher incrível. Tenho prazer de conhecer de perto. E cada vez eu me apaixono mais pela Isabela”, declarou Yuri.

Ainda no The Town, os pombinhos curtiram juntos o show da artista H.E.R e posteriormente, do cantor norte-americano Bruno Mars, responsável por finalizar o evento.

O casal iniciou o relacionamento em janeiro deste ano. No mês seguinte, o atleta repercutiu na internet ao compartilhar uma foto dos dois juntos, assumindo publicamente o relacionamento.

Iza também foi vista na arquibancada do estádio José Maria de Campos Maia, torcendo pelo namorado durante uma partida do Mirassol contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)