Dançarina da Iza: Mileide Guedes é encontrada com ‘confusão mental’; entenda o caso

A dançarina da cantora Iza, Mileide Guedes, foi encontrada depois de sair de um hospital e desaparecer por horas. Segundo a família, ela foi encontrada em "confusão mental", vagando pela orla, mesmo com ferimento à bala que sofreu horas antes. Mileide será chamada para prestar depoimento na 12ª Departamento de Polícia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

Entenda a hitória da dançarina da cantora Iza

Mileide saiu de Brasília na quinta-feira (31), com destino ao Rio de Janeiro, onde participaria de ensaios para uma apresentação em São Paulo, que será dia 10. Já estava programado no itinerário da jovem, um encontro com um amigo em Jacarepaguá, mas ambos perderam o contado na sexta-feira (1º).

Segundo o depoimento desse amigo, Mileide teria vivenciado um incidente traumático em Madureira. No dia seguinte, a dançarina deu entrada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo em uma das pernas. O estado de saúde era considerado estável. Ainda na manhã de sábado, Mileide saiu do hospital sem alta médica, dirigindo-se para o Leme, na Zona Sul, e ficou em um hostel. No domingo por volta das 12h30, ela saiu sem documentos e aparentemente desorientada.

A história da bailarina tomou um rumo ainda mais estranho quando testemunhas relataram que a viram no domingo (03), à tarde, em um teatro em Copacabana. Nesse local, Mileide teria se apresentado como uma artista. Às 23h do domingo, o amigo de Mileide recebeu informações de que ela havia sido avistada em Copacabana. Ele a encontrou no Posto 1, no calçadão do Leme.

Ambos foram até à delegacia para comunicar que Mileide havia sido localizada. No entanto, com o "estado de surto psíquico", a dançarina ela não prestou depoimento às autoridades naquele momento.Tanto Mileide quanto seu amigo decidiram buscar abrigo em um hotel, aguardando a chegada de um parente da dançarina, que estava a caminho do Rio para prestar assistência neste momento delicado.