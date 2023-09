Dançarina da Iza desaparece ao ir para ensaio e é encontrada com perfurações; cantora fez apelo

A dançarina Mileide Guedes reapareceu no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (04). A profissional iria se apresentar com a cantora Iza em São Paulo no próximo dia 10, e saiu de Brasília, na última quinta-feira (1º), com destino ao Rio, para participar de ensaios. Porém, ela sumiu durante esse trajeto. A cantora chegou a usar seu perfil no Instagram para fazer um apelo após o desaparecimento da dançarina.

Na madrugada de hoje, Mileide esteve na 12ª DP (Copacabana) na companhia de um amigo, para que os dois prestassem depoimentos. Ele era a pessoa que receberia a dançarina em sua casa, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital, e contou que desde a última sexta-feira (1º) não conseguiu mais contato com Mileide.

O amigo chegou a receber a informação de que ela teria sido agredida em Madureira, na Zona Norte. Após a agressão, a dançarina teria sido levada para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, para receber atendimento, na madrugada de sábado (02).

Nesta segunda-feira (04), a Secretaria municipal de Saúde informou que Mileide tinha ferimentos feitos por disparos de arma de fogo em uma das pernas e que ela "evadiu-se do hospital na manhã do mesmo dia, sem que tivesse recebido alta".

Já às 23h deste domingo (03), o amigo recebeu a informação de que a dançarina foi vista em Copacabana e foi para o bairro da Zona Sul fazer buscas. Ele encontrou Mileide no Posto 1, no Leme, sentada em um banco da orla, sozinha. Os dois compraram um lanche e foram para o Hospital Copa D'Or, onde a dançarina foi atendida. De acordo com o depoimento, ela estava num estado de surto.

A polícia informou que Mileide já fez contato com parentes e um deles seguiu para o Rio de Janeiro para encontrá-la. As investigações continuam para saber o que aconteceu com a dançarina. Ela será chamada para prestar depoimento.

Durante o final de semana, parentes e amigos de Mileide fizeram uma mobilização em redes sociais em busca de notícias sobre ela. De acordo com um comunicado divulgado pela família, a dançarina teria ido para o Salgado Filho após sofrer um assalto, quando teria sido agredida e baleada.

