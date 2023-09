Lorena Comparato, de Impuros e Rensga Hits!, sofre assédio em ônibus: 'Tive medo de ser estuprada'

Lorena Comparato, a Glaucia de Rensga Hits! e a Geise de Impuros, viveu momentos de terror ao viajar para São Paulo. Na madrugada do último domingo (03), a atriz estava viajando quando um homem sentou ao seu lado no ônibus e começou a cometer assédio. Ela relatou o susto que passou e como tudo aconteceu, para a coluna de Fábia Oliveira.

“Peguei um ônibus, às 2h da manhã, da Autoviação 1001 pra São Paulo. A última cadeira disponível era uma dupla, a mais perto da porta, mas no desespero, eu comprei. Mulher, sempre nervosa com o trajeto, tomei vitamina pra tentar dormir e tava finalmente conseguindo. Porém… acordei com um cara bêbado apertando a minha coxa e logo depois fazendo xixi no chão do corredor do busão. Sim, no chão do corredor”, começou.

“Tô arrasada… Eu tava no andar de baixo – leito-cama – que não tinha banheiro, na cadeira em frente à porta e ele tava no andar de cima – semileito – que tinha banheiro no final do corredor. No meu andar não tinha banheiro – no dele tinha. Aí, ele desceu, abriu a porta, apertou a minha coxa perto do joelho e começou a fazer xixi no chão do ônibus. No corredor!!!! E foi embora”, acrescentou

Lorena contou que recebeu apoio de outro passageiro e que o homem ainda tentou voltar: “O cara do meu lado foi fofo e me deu suporte com todo esse absurdo. Eu não consegui mais dormir nada, com medo dele voltar… E ele voltou. Um tempo depois ele tentou de novo, abriu a porta, mas eu olhei pra ele e ele se assustou e fechou a porta”.

A atriz disse ter ficado basnate assustada, e que tentou identificar o abusador, mas não conseguiu: “Eu tentei filmar, mas tava com flash, então não pegou nada. Avisei ao motorista na parada e ele queria que eu identificasse o cara, mas eu não consegui reconhecer. Tava tudo muito escuro… Ele era baixo, branco, bêbado e tava de boné, mas tinham sete caras de boné no ônibus”.

“O motorista, na parada, ligou as luzes do segundo andar, foi lá em cima comigo, deu um discurso gigante sobre o absurdo que foi ele urinar dentro do ônibus, ressaltando que assédio é crime e que iria chamar a polícia se qualquer outra palhaçada acontecesse. E ele repetiu várias vezes: ‘assédio é crime. Um passageiro alcoolizado abusou de uma outra passageira. Isso é crime'”, disse.

Lorena disse que teve um pressentimento ao ver seu acento no ônibus: “Sinceramente, não entendo porque essas coisas acontecem. Lembrei de que na hora que eu entrei no ônibus e vi que minha cadeira era ao lado de alguém, tive medo de ser estuprada, mas pensei que era besteira e trauma da minha cabeça. Tentei silenciar essa voz, mas talvez já fosse meu instinto. Enfim, já tô em SP e agora é tentar respirar fundo pra seguir sem ficar lembrando disso a todo tempo. Nem dormindo estamos em paz”, reclamou.

Apesar de ter recebido suporte do motorista, a atriz reclamou do serviço a empresa de ônibus: “O motorista foi muito gentil, mas nem aqui no site da Autoviação 1001 tem opção de assédio. Mulheres passam por isso o tempo todo e sinto que não existe nenhuma dinâmica de proteção ou protocolo pra se isso acontecer. Querem silenciar e não falar sobre o que importa. Sobre o que dói e incomoda boa parte da população. Andar de avião tá impossível e não pode ser tão perigoso assim andar de ônibus”.

E finalizou: “Sinceramente, meu medo de chamar o motorista no interfone era atrapalhar a viagem, mas deveria ter feito. Fiquei paralisada mais uma vez, mas agora sei. Acho que na hora eu pensei: ‘Mas que prova eu teria?’. Logo a mulher que é sempre criticada e duvidada. Logo a mulher que sua palavra não vale de nada. Estou devastada e sinto, realmente, muito pelo que houve. O site não aceitou minha reclamação. Segue, então, aqui, meu relato”.