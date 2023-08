Fifa suspende presidente da Federação Espanhola por 90 dias após beijo forçado em atleta

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi suspenso por 90 dias pelo Comitê Disciplinar da Fifa após beijar, de forma forçada, a atacante Jenni Hermoso. O assédio aconteceu durante a celebração do título da Espanha na Copa do Mundo Feminina.

O anúncio da suspensão de Rubiales foi feito pela Fifa neste sábado (26) e passa a valer de maneira imediata. O presidente segue suspenso até que a investigação sobre o caso seja concluída.

Em nota oficial, a Fifa disse que Rubiales está suspenso provisoriamente de "todas as atividades relacionadas ao futebol em nível nacional e internacional" e que não deve tentar fazer contato com a jogadora vítima do assédio, nem com pessoas próximas.

"Esta suspensão, que entrará em vigor a partir de hoje, é por um período inicial de 90 dias, enquanto se aguarda o processo disciplinar aberto contra o senhor Luis Rubiales na quinta-feira, 24 de agosto”, ressaltou a entidade, destacando ainda que não dará outras informações sobre o processo até que seja concluído.

