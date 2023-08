Dani Calabresa se pronuncia após decisão do MP contra Marcius Melhem: 'Nada justifica o assédio'

Na última quarta-feira (9), o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma denúncia contra Marcius Melhem por assédio sexual. O caso começou com denúncias da atriz Dani Calabresa que decidiu se pronunciar através de seu Instagram.

As primeiras acusações vieram à tona no final de 2019, envolvendo a atriz. Apesar de ter seu caso arquivado, Dani expressou seu sentimento sobre a decisão do Ministério Público. "É um reconhecimento da seriedade das acusações apresentadas pelas vítimas. Um segundo reconhecimento, porque a TV Globo já havia demitido-o por conduta inadequada após eu levar o caso ao compliance da emissora no início de 2020", iniciou a nota.

Ela também lamentou que Melhem não poderá responder por todas as denúncias. "É uma pena que alguns casos tenham sido arquivados porque os crimes já prescreveram. No meu caso, eram duas acusações: uma, de assédio sexual e outra de importunação sexual, que é um crime ainda mais grave", disse a atriz, enfatizando ainda que a importunação aconteceu em 2017, mas só passou a ser crime em 2018.

Dani acusa o ex-diretor da Globo de ter "ganhado tempo" ao tentar atacar a reputação das vítimas e aproveita para prestar sua solidariedade às outras mulheres. "O que importa para mim e para todas as mulheres que tiveram a coragem de falar, é que o assediador foi reconhecido pelo Ministério Público. Continuo a confiar na Justiça, apoiar essas mulheres tão corajosas e estarei sempre ao lado delas. Nada justifica o assédio", finaliza

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu apoio dos colegas, como Eliana, Ingrid Guimarães e Gregório Duvivier.

