Marcius Melhem vira réu por assédio sexual após denúncia do Ministério Público

O Ministério Público do Rio de Janeiro lançou um novo capítulo no caso de Marcius Melhem. O ex-diretor da Globo enfrenta agora uma denúncia de assédio sexual contra três mulheres mo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). As atrizes Carol Portes e Georgiana Góes, e outra funcionária que não quis se identificar, prestaram depoimentos para a ação do MP.

No entanto, o curso desse caso pode estar à beira de uma reviravolta. A defesa de Marcius Melhem apresentou uma contestação no Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à atuação da promotora Isabela Jourdan. Se os argumentos forem aceitos pelo ministro Gillmar Mendes, as ações da promotora podem ser anuladas.

VEJA MAIS

O que diz a defesa

Em nota, os representantes legais de Melhem responderam a denúncia do Ministério Público. "A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas" diz.

"Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assedio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-Diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei", finaliza a defesa.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)