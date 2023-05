Ator Luís Miranda confirma que Dani Calabresa foi assediada por Marcius Melhem

O ator Luís Miranda, 53 anos, afirmou ter presenciado situações de assédio sexual praticados por Marcius Melhem quando trabalhavam no “Zorra”. Luís afirmou que uma das mulheres assediadas foi Dani Calabresa, a primeira a tornar o assunto público. As informações são do Metrópoles.

“Marcius tinha um comportamento íntimo demais para a hierarquia da casa. Como, por exemplo, entrar no camarim enquanto a Dani estava trocando de roupa ou experimentando uma peça. E muitas brincadeiras e piadas de cunho sexualizado, além de armações de articulação do poder”, disse Luís Miranda, que reforçou que esse comportamento se estendia a outras mulheres. “Com mulheres, (Marcius) tinha esse excesso de elogios às formas físicas”, completou.

Dani Calabresa contou a Luis sobre a denúncia que fez ao compliance da TV Globo, e o ator recordou que na época conversou com os diretores Maurício Farias e Mauro Farias para saber se Calabresa não estava motivada por "vingança", já que não havia conseguido o programa que queria, mas depois pensou que aquilo não deveria ser tratado como "brinacdeira". "Eu queria entender se aquilo partia de uma coisa que era uma queixa dela porque ele tinha tirado o programa [que Calabresa queria estrelar] e ela estava chateada, ou se de fato realmente a coisa do abuso sexual fazia parte”, disse.

“Porque naquele momento a gente entendia aquilo como uma brincadeira. Mas depois eu pensei: ‘Pô, seria uma brincadeira se fosse comigo ou com os outros que faziam parte do elenco’. Mas, quando é chefe, a coisa é mais complicada”, finalizou Miranda.