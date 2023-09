Yuri Lima faz surpresa no palco para Iza durante show; vídeo

Neste domingo (03), Iza completou 33 anos e recebeu uma surpresa bem romântica do namorado, durante seu show em Minas Gerais.

Para comemorar o aniversário da amada, o jogador Yuri Lima surgiu com um lindo buquê de flores, balões prateados e um bolinho para celebrar duarante a apresentação da cantora.

Iza ficou encantada e emocionada com a surpresa de Yuri. Ao ver o namorado, ela chegou a se agachar, sem acreditar no gesto do jogador do Mirassol. O casal está juntos desde o réveillon deste ano.