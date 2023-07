Iza posta vídeo em que recebe lambida de namorado, Yuri Lima

A cantora Iza resolveu postar vários momentos aleatórios em um carrossel no seu perfil no Instagram na tarde de hoje (19). Entre algumas fotos e vídeos, a cantora postou imagens em que aparrece ao lado do namorado Yuri Lima.

Ela está gravando um vídeo deles, quando o jovem dá uma lambida no rosto da cantora. Iza dá uma gargalhada ao ser surpreendida por Yuri.

Na outra imagem, a cantora aparece biquíni, mas tem vídeo também de Iza no dentista, se gravando no espelho e dos seus cachorros.