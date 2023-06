Apaixonado, Yuri Lima faz tatuagem com o nome de Iza no braço

Por essa ninguém esperava. A cantora Iza ganhou uma grande homenagem do namorado Yuri Lima. O jogador de futebol fez uma tatuagem com o nome da cantora no braço. O desenho conta com um coração e o nome de Iza na parte interior. No mesmo dia, a artista ainda tatuou a palavra "fé" na parte interna dos lábios.

Iza e Yuri estão juntos desde fevereiro deste ano. O casal assumiu o relacionamento no dia 14 de fevereiro, data em que é celebrado o Dia de São Valentim em diversos países, equivalente ao Dia dos Namorados no Brasil. O jogador do Mirassol publicou uma foto com a cantora e escreveu "Dona de mim" na legenda, em referência a uma música da artista. Nos comentários, Iza respondeu "Meu" e um emoji de coração.

Ao publicar o resultado da tatuagem em homenagem a amada, o jogador dividiu opiniões na internet. Diversos internautas opinaram sobre a situação. Muitos acharam a atitude romântica, mas alguns acharam um pouco precipitado. "Se empolgou", riu um. "Emocionado", brincou outro. "Se fosse minha, eu também faria", apoiou outro seguidor.

