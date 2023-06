Iza compartilha foto sensual sentada no colo do namorado Yuri Lima

A cantora Iza compartilhou um carrossel de fotos no final da noite de ontem ,13, em seu Instagram e, entre elas, uma foto sentada no colo do namorado e jogador de futebol, Yuri Lima. A imagem quase "quebrou" a internet e o nome do casal estava entre os mais comentados da web.

Iza aparece de biquíni sentada no colo do jogador, enquanto segura seu celular tirando uma foto no espelho. Na legenda: "Ultimamente" está escrito. As outras fotos são da rotina da cantora. Confira:

VEJA MAIS