Quem é Yuri Lima, jogador que fez Iza acompanhar um jogo no interior de São Paulo

O relacionamento entre Iza e o jogador de futebol Yuri Lima voltou a ser assunto nas redes sociais depois de um gesto considerado "amoroso" da cantora. Ela compareceu a uma partida do Mirassol, time de Yuri, na noite de quarta-feira (1º). Acontece que o jogo contra o Palmeiras foi no Estádio José Maria de Campos Maia, no município de Mirassol, que fica a cerca de 420 km da capital São Paulo. O time disputa o Campeonato Paulista.

Quem é Yuri Lima

Volante do Mirassol, Yuri tem 28 anos e nasceu em 1994, em São Paulo. Ele foi revelado pelo Osasco Audax, em 2013. Antes disso, passou ainda por Audax Rio, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude antes de chegar ao seu clube atual.

Paulistão, Série C, Remo e Paysandu

O Mirassol, time de Yuri, foi o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2022, a mesma divisão de Remo e Paysandu. Na temporada atual, o time disputa o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B.

Iza, no entanto, não deu sorte ao affair, já que o time perdeu o jogo contra o Palmeiras por 2 a 0 no estadual deste ano.

Como o caso começou

O affair entre Iza e Yuri já era assunto de bastidores há um tempo, mas só se tornou público depois da festa de réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde os dois foram flagrados juntos.

Em janeiro, Yuri publicou uma foto íntima ao lado de Iza, confirmando o relacionamento e movimentando as redes sociais. Na época, ele se mostrou "assustado" com a repercussão.

Fila andou

Iza, natural do Rio de Janeiro, nasceu em 1990. Ela mantinha um casamento com o produtor musical Sérgio Santos desde 2016, e se divorciou em outubro de 2022.

Ainda no início de janeiro, a assessoria da cantora precisou desmentir que Iza vinha tendo um affair com um de seus bailarinos.