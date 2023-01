Após especulações de affair, Yuri Lima posta foto ao lado de Iza

Depois de terminar o casamento de 4 anos, Iza parece ter superado e está se relacionando novamente. Segundo informações do site Lance, o jogador de futebol Yuri Lima teria passado a virada do ano junto com a cantora em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

O relacionamento parece ser algo sério pois o atleta já publicou uma foto ao lado da carioca e colocou um emoji de coração. Na foto, o casal está em frente a um espelho e é a cantora quem aparenta ter feito o registro.

Yuri Lima e Iza (Reprodução / Instagram)

Yuri é ex-jogador do Santos e Fluminense, e atualmente assinou o contrato com o Mirassol, de São Paulo. Ele acompanhou o show da artista na virada do ano em Copacabana e, na ocasião, registrou o momento e compartilhou nas redes sociais.

Iza está solteira desde outubro do último ano quando anúnciou o divórcio com o ex-marido, o produtor musical, Sergio Santos. Ela já havia negado que estaria se relacionando com um de seus dançarinos, mas confirmou que estava acompanhada durante a festa de "ano novo".

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)